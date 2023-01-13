25 из 40 футболистов юношеской сборной ДР Конго не прошли тесты на биологический возраст

Юношеская сборная ДР Конго не сыграет в квалификации Кубка африканских наций. 25 из 40 футболистов не прошли тесты на биологический возраст, утверждает BBC.

Эти футболисты были отозваны из состава, однако в национальной федерации не смогут обновить состав на турнир.

«FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий», — говорится в заявлении федерации.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась сборная Камеруна, которая успел заменить заявку на турнир.