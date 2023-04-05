В Госдуме РФ отреагировали на заявление главы УЕФА: «Европа потом еще будет бегать за нами»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление главы УЕФА Александера Чеферина по поводу допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Ранее Чеферин заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому. То, что не должно было произойти, произошло. РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу. Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», — сказал Свищев «СЭ».

В среду на 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне 55-летний словенец был в третий раз избран на пост президента организации.