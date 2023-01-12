Сборная Марокко не сможет прилететь в Алжир и пропустит чемпионат африканских наций

Сборная Марокко не сможет прилететь в Алжир для участия в чемпионате африканских наций (CHAN), сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.

Федерация заявила, что сборная Марокко не может полететь в Константину (город в Алжире с населением 464 тысячи человек) из-за того, что власти Алжира не выдали авиакомпании Royal Air Maroc (перевозчик сборной) разрешение на вход в воздушное пространство страны.

Африканская конфедерация футбола изначально уведомила КМФФ, что предварительное разрешение от алжирцев на полет в Константину получено. Однако финального документа в Марокко так и не дождались.

Сборная Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре вышла в полуфинал и заняла четвертое место.