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Кубок Африки

Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 17 января

Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валид Реграги, главный тренер сборной Марокко.
Фото Reuters
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С 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре проходит Кубок Африки по футболу. В пятый игровой день запланированы два матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Африки 2024

17 января, среда

20.00. Марокко — Танзания
Онлайн-трансляция

23.00. ДР Конго — Замбия
Онлайн-трансляция

В прямом эфире в России трансляции матчей Кубка африканских наций доступны на платном онлайн-сервисе Okko Sport.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Рассказали, кто по-мнению букмекеров, является фаворитом турнира в нашем материале.

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Замбии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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