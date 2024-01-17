Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 17 января

Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре

С 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре проходит Кубок Африки по футболу. В пятый игровой день запланированы два матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Африки 2024

17 января, среда

20.00. Марокко — Танзания

Онлайн-трансляция

23.00. ДР Конго — Замбия

Онлайн-трансляция

В прямом эфире в России трансляции матчей Кубка африканских наций доступны на платном онлайн-сервисе Okko Sport.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Рассказали, кто по-мнению букмекеров, является фаворитом турнира в нашем материале.