Онана может провести два матча за сутки: голкипер согласен сыграть за «МЮ» и сразу отправиться на Кубок Африки

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может провести две игры в течение суток, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна договорились о том, что Онана приедет в расположение национальной сборной на Кубок Африки после матча 21-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «Тоттенхэмом», который состоится 14 января.

Камерунцы проведут свой первый матч в континентальном турнире 15 января со сборной Гвинеи.

Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.