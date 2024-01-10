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Кубок Африки

Сегодня, 00:51

Сборную Габона могут отстранить от Кубка Африки из-за бывшего игрока «Ростова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Гелор Канга (справа).
Фото AFP
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Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга вызван на заседание дисциплинарного комитета африканской конфедерации футбола.

По информации Republic World, 33-летний габонец вновь обвиняется в подделке документов, чтобы скрыть свой настоящий возраст. Конголезская федерация футбола подала жалобу, в которой утверждается, что мать футболистка умерла в 1986 году, а в документах игрока указан год рождения 1990.

Если вина Канга будет доказана, то сборную Габона могут отстранить от участия в Кубке африканских наций, так как футболист уже заигран за команду.

В 2021 году федерация футбола Конго уже обвиняла Канга в том, что он на самом деле родился в Конго, а зову его Киаку-Киаку Кианга. Однако тогда игроку удалось избежать санкций.

Канга с 2013 по 2016 год выступал за «Ростов». За российскую команду он сыграл 70 матчей и забил 7 голов.

Гелор Канга. Бывшего игрока «Ростова» Канга подозревают в подделке документов
Гелор Канга
Сборная Габона по футболу
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