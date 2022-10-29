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Бразилия

Сегодня, 10:46

38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи»

Сергей Разин
корреспондент
Вагнер Лав.
Фото ФК «Спорт Ресифи»
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«Спорт Ресифи» в матче 37-го тура бразильской серии B на своем поле обыграл «Операрио» со счетом 5:1.

В составе хозяев хет-трик оформил Вагнер Лав. При этом третий гол 38-летний бразилец забил на 92-й минуте.

В текущем сезоне экс-форвард ЦСКА провел 16 матчей за «Спорт Ресифи», в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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14%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Вагнер Лав
2
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