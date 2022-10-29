38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» в матче 37-го тура бразильской серии B на своем поле обыграл «Операрио» со счетом 5:1.

В составе хозяев хет-трик оформил Вагнер Лав. При этом третий гол 38-летний бразилец забил на 92-й минуте.

В текущем сезоне экс-форвард ЦСКА провел 16 матчей за «Спорт Ресифи», в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу.