38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи»

Сегодня, 10:46
«Спорт Ресифи» в матче 37-го тура бразильской серии B на своем поле обыграл «Операрио» со счетом 5:1.
В составе хозяев хет-трик оформил Вагнер Лав. При этом третий гол 38-летний бразилец забил на 92-й минуте.
В текущем сезоне экс-форвард ЦСКА провел 16 матчей за «Спорт Ресифи», в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования