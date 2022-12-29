Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 15:35

Анчелотти: «Я не попрошу никогда «Реал» об уходе»

Анчелотти опроверг информацию о том, что может возглавить Бразилию
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не планирует возглавлять сборную Бразилии.

«Я не знаю, ко мне никто не обращался, и бразильская федерация мне не звонила. Я просто хочу остаться в «Реале». Я не попрошу никогда «Реал» об уходе», — цитирует тренера Фабрицио Романо.

Сообщалось, что тренер может возглавить команду, сменив на посту Тите. Специалист покинул бразильцев после неудачи на ЧМ-2022.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков в 14 турах.

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
1
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент заявил, что Педриньо приступил к тренировкам в «Сан-Паулу»