Анчелотти: «Я не попрошу никогда «Реал» об уходе»

Анчелотти опроверг информацию о том, что может возглавить Бразилию

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не планирует возглавлять сборную Бразилии.

«Я не знаю, ко мне никто не обращался, и бразильская федерация мне не звонила. Я просто хочу остаться в «Реале». Я не попрошу никогда «Реал» об уходе», — цитирует тренера Фабрицио Романо.

Сообщалось, что тренер может возглавить команду, сменив на посту Тите. Специалист покинул бразильцев после неудачи на ЧМ-2022.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков в 14 турах.