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Сегодня, 21:01

Холдинг City Football Group приобрел бразильский клуб «Баия»

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Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», приобрел бразильский клуб «Баия». По итогам прошлого сезона команда заняла третье место во втором дивизионе Бразилии и вышла в серию А.

Группа компаний City Football Group выкупила 90% акций клуба. «Баия» стала 12-м клубом, принадлежащим холдингу. Также CFG принадлежат: «Манчестер Сити» (Англия), «Труа» (Франция), «Палермо» (Италия), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Нью-Йорк Сити» (США), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).

В ноябре 2021 года City Football Group вели переговоры о долгосрочных инвестициях в московский «Спартак». Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20 процентов акций российского клуба.

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