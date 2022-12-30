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Бразилия

Сегодня, 13:03

Канчельскис — о смерти Пеле: «Великий футболист. Он всегда играл от души»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Почему мы всегда вспоминаем, когда люди умирают, а до этого нет? Жалко, но такова жизнь. Великий футболист, лучший, но все уходят. Он всегда играл от души. Сейчас смотришь футбол и становится неинтересно, потому что нет сердца. Все превратилось в бизнес. Жалко, что наше поколение не увидит, как он играл вживую. Родным и близким мои соболезнования», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Андрей Канчельскис
Пеле
Футбол
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