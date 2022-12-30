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Сегодня, 12:40

Каррера: «Пеле был великим, он знал ценность человеческих и футбольных качеств»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Смерть Пеле — серьезная потеря для футбола. Он был великим человеком, который знал ценность футбольных и человеческих качеств», — сказал Каррера «СЭ».

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
Футбол
Массимо Каррера
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