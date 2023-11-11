Игрок «Коринтианса» Москардо подтвердил, что им интересовался «Челси»

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо рассказал, что летом «Челси» действительно проявлял к нему серьезный интерес.

«Я могу подтвердить, что несколько месяцев назад со стороны «Челси» был интерес, причем серьезный. Но я хочу помочь «Коринтиансу» выйти из текущей ситуации. Честно говоря, у меня очень мало информации, но мой отец знает кое-что», — приводит Goal слова футболиста.

18-летний Москардо является воспитанником академии «Коринтианса». В чемпионате Бразилии он дебютировал в июле этого года.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков за 11 туров.