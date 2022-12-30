Каземиро — Пеле: «Спасибо за величие, которое вы подарили Бразилии и футболу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Покойся с миром, Король Пеле. Спасибо за величие, которое вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно», — написал Каземиро в своих соцсетях.

29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Пеле — единственный футболист в мире, который три раза становился чемпионом мира как игрок (1958, 1962 и 1970). Он награжден Золотой медалью Бразилии за выдающиеся достижения в спорте. В 1995—1998 годах Пеле занимал должность министра спорта Бразилии.