Президент Бразилии остался недоволен приглашением Анчелотти в сборную Бразилии

Президент бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на информацию о том, что в следующем году сборную страны возглавит итальянский специалист Карло Анчелотти.

«Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» — сказал президент страны в эфире телеканала SBT.

На этой неделе Эднальдо Родригес, президент Бразильской конфедерации футбола, сообщил, что Карло Анчелотти будет тренером сборной Бразилии на Кубке Америки в 2024 году. До этого времени команду будет тренировать Фернандо Диниз.