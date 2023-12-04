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Бразилия

Сегодня, 05:21

Суарес — о своем будущем: «Мне нужно отдохнуть с семьей. Потом судьба укажет, где я буду»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Гремио» Луис Суарес прокомментировал свое будущее после завершения контракта с бразильским клубом.

«Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получать удовольствие. Мне нужно отдохнуть, повеселиться с семьей. Потом судьба укажет, где я буду в будущем», — приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо.

Суарес покинет «Гремио» в конце 2023 года. Ранее появилась информация, что 36-летний уругваец продолжит карьеру в МЛС, где будет выступать за «Интер Майами».

В текущем сезоне Суарес провел 52 матча за «Гремио», в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.

Луис Суарес
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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