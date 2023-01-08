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Бразилия

Сегодня, 21:05

Умер бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1978 года Роберто Динамит

Ана Горшкова
Корреспондент
Карлос Роберто де Оливейра.
Фото Global Look Press
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Бразилец Карлос Роберто де Оливейра, известный под прозвищем «Динамит», умер в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба «Васко да Гама».

Причиной смерти бронзового призера чемпионата мира-1978 стал рак кишечника.

Футболист выступал за «Васко да Гама» с 1971 по 1979 и c 1980 по 1993 год, он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1 110) и забитых мячей (708). Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии в 1974 году. По ходу карьеры бразилец также выступал за испанскую «Барселону», бразильские «Португезу» и «Кампу Гранди».

В составе сборной Бразилии стал бронзовым призером чемпионата мира (1978), выиграл серебряную и бронзовую награду Кубка Америки. На мировом первенстве 1978 года он стал лучшим бомбардиром национальной команды, забив три мяча.

В 1992 году Динамит завершил спортивную карьеру. С 2008 по 2014 год занимал пост президента «Васко да Гама», за это время клуб выиграл Кубок Бразилии и второй по силе дивизион первенства страны.

Источник: https://vasco.com.br/obrigadorobertodinamite/
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