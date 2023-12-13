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Лига чемпионов

13 декабря, 23:39

18-летний полузащитник «Антверпена» Вермерен забил дебютный гол в ЛЧ в ворота «Барселоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен на 2-й минуте открыл счет в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» — 1:1.

18-летний футболист забил дебютный гол в ЛЧ. Как сообщает Squawka, ни один подросток не принимал непосредственного участия в большем количестве голов в этом сезоне турнире, чем Вермерен (гол и 2 голевые передачи).

Полузащитник в текущем сезоне Лиги чемпионов сыграл за «Антверпен» 6 матчей. Клуб потерял шансы на выход из группы Н. Перед игрой с «Барсой» команда занимает четвертое место, не набрав ни одного очка в 5 играх.

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Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Барселона

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ФК Антверпен
ФК Барселона
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