18-летний полузащитник «Антверпена» Вермерен забил дебютный гол в ЛЧ в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен на 2-й минуте открыл счет в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» — 1:1.

18-летний футболист забил дебютный гол в ЛЧ. Как сообщает Squawka, ни один подросток не принимал непосредственного участия в большем количестве голов в этом сезоне турнире, чем Вермерен (гол и 2 голевые передачи).

Полузащитник в текущем сезоне Лиги чемпионов сыграл за «Антверпен» 6 матчей. Клуб потерял шансы на выход из группы Н. Перед игрой с «Барсой» команда занимает четвертое место, не набрав ни одного очка в 5 играх.