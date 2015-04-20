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Лига чемпионов

20 апреля 2015, 14:09

Филипп Лам: "Не думаю, что у "Порту" будет преимущество"

Борис САТАРОВ
Корреспондент
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Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту" выразил уверенность, что его команда сможет выйти в следующую стадию турнира после неудачи в первой встрече. Матч в Португалии завершился победой хозяев со счетом 3:1.

– Не думаю, что у "Порту" будет преимущество потому, что ключевые игроки команды получили отдых на выходных, – приводит официальный сайт УЕФА слова Лама. – Мы хотим контролировать ход матча – это наш стиль игры. Мы должны сбалансированно сыграть во всех линиях, а не только в защите. У "Баварии" не было недооценки соперника. Просто "Порту" забил два быстрых мяча. Опыт важен, но, честно говоря, не на этой стадии. Гораздо более важную роль он играет в полуфинале и в финале.

Филипп Лам
ФК Бавария
ФК Порту
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