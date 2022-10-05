Александр-Арнолд считает, что «Ливерпуль» сыграл отлично против «Рейнджерс»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали и потом продолжили в том же духе на протяжении всей игры. У них были моменты во втором тайме, но в целом я думаю, что мы отлично сыграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.