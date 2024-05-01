Анчелотти уверен, что в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда выйдет в финал Лиги чемпионов и встретится с «ПСЖ».

Вчера, 30 апреля, мадридцы сыграли с «Баварией» в первом полуфинальном матче со счетом 2:2. Ответная встреча состоится 8 мая.

«ПСЖ» — «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас», — заявил специалист на пресс-конференции.

Парижанам для выхода в финал Лиги чемпионов необходимо обыграть в полуфинале дортмундскую «Боруссию». Первый матч между командами состоится сегодня, 1 мая.