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Судейство

Сегодня, 01:58

«Арсенал» — «Бавария»: в пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Габриэл переставил мяч и выполнил удар ногой.
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На 67-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» (2:2) игроки гостей тщетно требовали назначить в их пользу пенальти — шведский судья Гленн Нюберг не стал наказывать английскую команду.

В том эпизоде после свистка арбитра вратарь «Арсенала» Давид Райя, как можно было оценить его действия, ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас защитнику Габриэлу.

После этого Габриэл взял мяч в руки, переставил его и уже сам выполнил удар ногой.

Игроки «Баварии» моментально стали апеллировать к судье, недоумевая, что тот не зафиксировал игру рукой и не наказал защитника 11-метровым ударом. Некоторое время в действиях Габриэла и Давида Райи была пауза — они тоже смотрели на Нюберга. Но увидев, что он не останавливает матч, лондонцы продолжили игру.

Игроки &laquo;Арсенала&raquo; и &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях
Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Бавария

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