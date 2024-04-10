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Лига чемпионов

Сегодня, 01:45

Кейн: «Арсенал» показал, что дома он действительно силен, поэтому мы расцениваем этот результат как положительный»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны были стать не просто командой. Нам пришлось сплотиться. Наверное, эту игру можно назвать идеальной, потому что это четвертьфинал Лиги чемпионов на выезде. В таких играх нужна страсть, нужна сплоченность. Мы ее показали.

Ты не испытываешь радости, если не выигрываешь, но «Арсенал» показал, что дома он действительно силен, поэтому мы расцениваем этот результат как положительный. Наши болельщики могут помочь нам изменить ситуацию. Мы сделали маленький шаг, и на следующей неделе нас ждет большая игра. Я англичанин, так что финал на «Уэмбли» для меня — большая мечта. Но предстоит еще долгий путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Игроки &laquo;Арсенала&raquo; и &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040492--arsenal-vs-bayern/
Гарри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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