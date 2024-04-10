Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить кого угодно»

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали. Могли забить два-три гола после того, как вышли вперед. Вы видете, какой класс у «Баварии» и как здорово она его применила, чтобы доставить нам проблемы. Я помог команде забитым мячом и очень рад этому. Я всегда стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Надеюсь, что смогу помочь в ближайшие несколько недель. Знаем, что на выезде будет трудно. Но если мы играем на максимуме, то можем победить кого угодно», – цитирует пресс-служба УЕФА Троссара.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало – в 22.00 по московскому времени.