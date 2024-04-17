«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» одержала победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:0. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник мюнхенской команды Йозуа Киммих с передачи защитника Рафаэла Геррейру.

«Бавария» обыграла «Арсенал» по сумме двух матчей со счетом 3:2 (первая игра завершилась ничьей — 2:2) и вышла в полуфинал турнира. В следующей стадии мюнхенцы сыграют против победителя пары «Манчестер Сити» — «Реал».