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Сегодня, 22:00

«Боруссия» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

Видеотрансляция игры Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» начнется в 22.45 на «Матч Футбол 1»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото AFP
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13 декабря дортмундская «Боруссия» в домашней игре на стадионе «Сигнал Идуна Парк» встретится с «ПСЖ» в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра в Дортмунде (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «ПСЖ» можно на канале «Матч Футбол 1». Самые интересные моменты встречи также покажут по подписке зрителям телеканала «Матч Премьер».

Ключевые события игры «Боруссия» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Боруссия» с 10 баллами лидирует в турнирной таблице группы F ЛЧ. Парижане с семью очками занимают второе место.

Текстовая онлайн-трансляция заключительных игр группового турнира Лиги чемпионов проходит на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)

Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и&nbsp;Александер Исак. «Боруссия» Д — «ПСЖ» и «Ньюкасл» — «Милан»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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