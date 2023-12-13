13 декабря «Порту» дома в одноименном городе на стадионе «Драган» примет донецкий «Шахтер» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра в Португалии начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Порту» — «Шахтер» будут доступны в матч-центре «СЭ».

На канале «Матч Премьер» в 22.45 мск начнется онлайн-перекличка самых интересных моментов игр ЛЧ в среду, где можно будет увидеть хайлайты матча «Порту» — «Шахтер».

«Порту» с 9 баллами занимает второе место в турнирной таблице группы H. «Шахтер» находится на третьей строчке с 9 очками. Обе команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Лидером квартета является «Барселона» (12 баллов).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительных игр группового турнира Лиги чемпионов текущего сезона.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)