«Боруссия» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Боруссия» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть встречу можно на онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Ответный матч запланирован на 7 мая.

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