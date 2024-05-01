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«Боруссия» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матс Хуммельс (ФК «Боруссия»).
Фото Global Look Press
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«Боруссия» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Боруссия» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть встречу можно на онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Ответный матч запланирован на 7 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала
01 мая, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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