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Сегодня, 08:00

«Боруссия» — «ПСЖ»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов

«Боруссия» и «ПСЖ» сыграют в матче Лиги чемпионов 1 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Боруссия» и «ПСЖ» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 1 мая. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Боруссия» — «ПСЖ» на канале «Матч ТВ» начнется в 21.40 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Премьер» (с 21.45) по подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов 1-го матча полуфинала ЛЧ «Боруссия» — «ПСЖ».

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла в двух матчах мадридский «Атлетико» (5:4), а «ПСЖ» победил «Барселону» (6:4).

Ответный матч 1/2 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Джуд Беллингем. Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей, где смотреть трансляции и сетка плей-офф
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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