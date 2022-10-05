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Лига чемпионов

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«Брюгге» — «Атлетико»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
4 октября. «Брюгге» — «Атлетико» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Брюгге» выиграл у «Атлетико» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бельгии.

На 36-й минуте нападающий Камал Сова открыл счет. На 62-й минуте Ферран Хутгла удвоил преимущество хозяев.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Атлетико» идет на 4-й строчке с 3 очками.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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