«Брюгге» — «Атлетико»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Брюгге» выиграл у «Атлетико» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бельгии.

На 36-й минуте нападающий Камал Сова открыл счет. На 62-й минуте Ферран Хутгла удвоил преимущество хозяев.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Атлетико» идет на 4-й строчке с 3 очками.