«Брюгге» проиграл «Порту» и потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Сегодня, 21:27
«Брюгге» потерпел поражение от «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:4.
В составе португальского клуба забитыми голами отличились Мехди Тареми, оформивший дубль, Эванилсон и Стивен Эуштакиу.
«Брюгге» продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы, имея в активе 10 очков. «Порту» расположился на 2-й позиции (9 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования