«Брюгге» проиграл «Порту» и потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

«Брюгге» потерпел поражение от «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:4.

В составе португальского клуба забитыми голами отличились Мехди Тареми, оформивший дубль, Эванилсон и Стивен Эуштакиу.

«Брюгге» продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы, имея в активе 10 очков. «Порту» расположился на 2-й позиции (9 очков).