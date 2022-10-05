Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Интер» — «Барселоны»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком матча группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0). Такое решение приняла группа технических наблюдателей УЕФА, подчеркнув высокую важность его гола.

28-летний турок забил гол в концовке первого тайма. Его забитый мяч стал единственным в этой встрече.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.