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Лига чемпионов

Сегодня, 00:54

Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Интер» — «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хакан Чалханоглу.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком матча группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0). Такое решение приняла группа технических наблюдателей УЕФА, подчеркнув высокую важность его гола.

28-летний турок забил гол в концовке первого тайма. Его забитый мяч стал единственным в этой встрече.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хакан Чалханоглу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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