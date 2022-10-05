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5 октября в Лондоне (Англия) «Челси» примет «Милан» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Милан». Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск.
«Милан» с 4 очками лидирует в группе E. «Челси» занимает четвертую строчку с одним баллом.
Ответная игра между «Миланом» и «Челси» пройдет 11 октября в Милане (Италия).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования