Пиоли о Поттере: «Неожиданная смена тренера в «Челси» создала нам трудности»

Сегодня, 18:10
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высоко оценил наставника «Челси» Грэма Поттера.
«Это современный тренер, который пытается играть в агрессивный, динамичный, иниативный футбол. Неожиданная смена тренера также создала нам определенные трудности, так как мы видели только две игры [«Челси» под руководством Поттера]. Но с другой стороны, у нас меньше работы, только две игры», — сказал Пиоли на пресс-конференции.
Матч «Челси» — «Милан» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования