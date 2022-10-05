Пиоли о Поттере: «Неожиданная смена тренера в «Челси» создала нам трудности»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высоко оценил наставника «Челси» Грэма Поттера.

«Это современный тренер, который пытается играть в агрессивный, динамичный, иниативный футбол. Неожиданная смена тренера также создала нам определенные трудности, так как мы видели только две игры [«Челси» под руководством Поттера]. Но с другой стороны, у нас меньше работы, только две игры», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Милан» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.