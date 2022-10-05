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Лига чемпионов

Сегодня, 18:10

Пиоли о Поттере: «Неожиданная смена тренера в «Челси» создала нам трудности»

Пиоли поделился мнением о главном тренере «Челси» Поттере
Руслан Минаев

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высоко оценил наставника «Челси» Грэма Поттера.

«Это современный тренер, который пытается играть в агрессивный, динамичный, иниативный футбол. Неожиданная смена тренера также создала нам определенные трудности, так как мы видели только две игры [«Челси» под руководством Поттера]. Но с другой стороны, у нас меньше работы, только две игры», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Милан» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
Стефано Пиоли
0
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