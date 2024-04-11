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Лига чемпионов

Сегодня, 03:30

Жинола: «Я разочарован, поскольку несколько великолепных моментов у «ПСЖ» было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вингер «Пари Сен-Жермен» Давид Жинола прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я разочарован, поскольку несколько великолепных моментов у парижан было. Хороший отыгрыш во втором тайме. Его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать провалы по ходу игры, в которой «Барселона» была более стабильной», — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040495--paris-vs-barcelona/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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