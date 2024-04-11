Жинола: «Я разочарован, поскольку несколько великолепных моментов у «ПСЖ» было»

Сегодня, 03:30
Бывший вингер «Пари Сен-Жермен» Давид Жинола прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я разочарован, поскольку несколько великолепных моментов у парижан было. Хороший отыгрыш во втором тайме. Его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать провалы по ходу игры, в которой «Барселона» была более стабильной», — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.
Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.