Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой»

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Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение туринцев от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства. Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует пресс-служба УЕФА Дель Пьеро.
После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.
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Основные источники исследования