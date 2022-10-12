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Лига чемпионов

Сегодня, 00:52

Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алессандро Дель Пьеро.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение туринцев от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства. Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует пресс-служба УЕФА Дель Пьеро.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035703--m-haifa-vs-juventus/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Алессандро Дель Пьеро
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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