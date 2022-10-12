Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой»

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение туринцев от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства. Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует пресс-служба УЕФА Дель Пьеро.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.