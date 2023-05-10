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Лига чемпионов

Сегодня, 12:42

Деменко о матче «Реал» — «Манчестер Сити»: «Кто выиграет ответный матч, тот и выиграет Лигу чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов, где «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

«На самом деле фаворитом был что «Реал», что «Манчестер Сити». Другое дело, что «Манчестер» выглядел более лучше до матча с «Реалом». Мы увидели матч, где гости первые 25 минут максимально контролировали ход игры и как «Реал» может перевернуть игру и создать проблему любой команде. Мы видели это не просто, а сам «Манчестер Сити» на себе ощутил. Конечно, ответная игра — это финал. Это та команда, которая выиграет противостояние, она и выиграет Лигу чемпионов, при всём уважении к «Милану» и «Интеру». Очень многое будут решать эпизоды. Все два мяча были забиты с дальних дистанций, то есть это говорит о том, что команды играли с максимальной осторожностью», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10859180-demenko-o-matche-real-manchester-siti-kto-vyigraet-otvetnyj-match-tot-i-vyigraet-ligu-chempionov.html
Максим Деменко
Лига чемпионов УЕФА
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