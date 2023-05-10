Агуэро раскритиковал Гвардиолу за то, что тот оставил Альвареса в запасе на матч с «Реалом»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро недоволен тем, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оставил форварда Хулиана Альвареса на скамейке запасных на матч с «Реалом».

В первой игре полуфинала Лиги чемпионов команды сыграли вничью — 1:1.

«Я не понимаю, почему он не выпустил на замену Хулиана. Мне интересно, но это Пеп. Если бы это зависело от меня, я бы ставил Альвареса почти в каждой игре, потому что нужно, чтобы он был активен и чтобы у него была искра», — приводит слова Агуэро Goal.

Ответная игра пройдет в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

23-летний Альварес сыграл за «Сити» в текущем сезоне 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.