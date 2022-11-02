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Лига чемпионов

Сегодня, 15:18

Дэйвис надеется на возвращение «Рейнджерс» в Лигу чемпионов в следующем году

Алина Савинова
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Полузащитник «Рейнджерс» Стивен Дэйвис прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Нам было трудно соревноваться в этой кампании Лиги чемпионов. Но нужно попытаться извлечь из этого уроки и совершенствоваться, а также сосредоточиться на наших внутренних соревнованиях. Надеюсь, мы снова вернемся на этот уровень в следующем году, а данный опыт пойдет нам на пользу», — приводит STV Sport слова полузащитника.

«Рейнджерс» потерпел поражение во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Всего на этом турнире команда забила 2 гола и пропустила 22 мяча.

Источник: https://news.stv.tv/sport/steven-davis-targets-champions-league-return-after-difficult-learning-curve

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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