Дэйвис надеется на возвращение «Рейнджерс» в Лигу чемпионов в следующем году

Полузащитник «Рейнджерс» Стивен Дэйвис прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Нам было трудно соревноваться в этой кампании Лиги чемпионов. Но нужно попытаться извлечь из этого уроки и совершенствоваться, а также сосредоточиться на наших внутренних соревнованиях. Надеюсь, мы снова вернемся на этот уровень в следующем году, а данный опыт пойдет нам на пользу», — приводит STV Sport слова полузащитника.

«Рейнджерс» потерпел поражение во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Всего на этом турнире команда забила 2 гола и пропустила 22 мяча.