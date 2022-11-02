Дэйвис надеется на возвращение «Рейнджерс» в Лигу чемпионов в следующем году

Сегодня, 15:18
Полузащитник «Рейнджерс» Стивен Дэйвис прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
«Нам было трудно соревноваться в этой кампании Лиги чемпионов. Но нужно попытаться извлечь из этого уроки и совершенствоваться, а также сосредоточиться на наших внутренних соревнованиях. Надеюсь, мы снова вернемся на этот уровень в следующем году, а данный опыт пойдет нам на пользу», — приводит STV Sport слова полузащитника.
«Рейнджерс» потерпел поражение во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Всего на этом турнире команда забила 2 гола и пропустила 22 мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования