Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:47

Доннарумма: «Я уверен, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Мы действительно хотели дойти до конца. Мы хотели пройти весь путь. Но Лига чемпионов не должна становиться навязчивой идеей. Я уверен, что однажды мы выиграем ЛЧ, потому что клуб и его фанаты это заслуживают. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы подняться на вершину.

Некоторые сезоны складываются тяжелее других. Это нормально, таков футбол. Мы хотели выступить лучше, добиться большего, но не вышло. Но мы точно лучше выступим в следующем сезоне», — приводит слова Доннаруммы Telefoot.

«ПСЖ» в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов уступил «Баварии».

Джанлуиджи Доннарумма
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы сравниться с великим командами»