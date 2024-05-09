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Сегодня, 06:13

Беллингем: «Судьбу матча с «Баварией» определил наш характер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это сбывшаяся мечта. Один из ребят только что спросил: «Если бы я сказал тебе такое во время предсезонки, ты бы поверил мне?» По правде говоря, наверное, не поверил бы просто потому, что пацаном думаешь всегда, что просто поиграешь, а затем, попадая сюда, не можешь в это поверить. Я немного эмоционален и до сих пор шокирован. Видимо, у меня весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать.

Судьбу этого матча определил наш характер. Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне. У нас много способных и талантливых игроков, но в таких матчах, когда кажется, что мы на волоске от поражения или вылета, здорово себя проявляют еще и резервисты, которые выходят на замену и прекрсно делают свою работу, благодаря чему мы побеждаем», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

 
Футболисты &laquo;Реала&raquo; празднуют победу над &laquo;Баварией&raquo; в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал"ьность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040503--real-madrid-vs-bayern/
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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