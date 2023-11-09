Эль-Юнусси: «Каждый, кто был на матче с «МЮ», мог прочувствовать тот дух, который есть у «Копенгагена»

Нападающий «Копенгагена» Мохамед Эль-Юнусси прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Потрясающий вечер! Я думаю, что каждый, кто был здесь, мог прочувствовать тот дух, который у нас есть. Начало матча получилось очень непростым из-за того, что мы пропустили быстрый гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Эль-Юнусси.

«Копенгаген» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и с 4 очками поднялся на 2-е место в группе А. «Манчестер Юнайтед» идет последним — 3 очка.