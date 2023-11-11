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Лига чемпионов

Сегодня, 21:01

Энрике: «У «ПСЖ» сложная группа в Лиге чемпионов, но мы сможем выйти в следующий раунд»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Мы не первые, нам еще предстоит достичь значительного прогресса. Возможно, у нас самая сложная группа, но тем она и интересна. Я думаю, что в ней все решится только в последний игровой день. Я уверен, что мы сможем выйти в следующий раунд», — приводит ITASportPress слова Энрике.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в группе F, набрав 6 очков за 4 матча. Турнирную таблицу возглавляет «Боруссия» с 7 очками. Третья позиция у «Милана» (5), четвертая — у «Ньюкасла» (4).

28 ноября команда Энрике встретится с английской командой. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.itasportpress.it/champions-league/psg-luis-enrique-avverte-gruppo-di-champions-difficile-rischiamo-tanto/
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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