Хойлунд – о поражении «МЮ» от «Копенгагена»: «Раздражает забивать и проигрывать, но я ничего не могу с этим поделать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о поражении от «Копенгагена» (3:4) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

20-летний датчанин оформил дубль.

«Для меня это особенная игра. Было приятно забить два гола. Обидно, что мы остались в меньшинстве, потому что мы очень хорошо играли в первые 20-25 минут.

Это раздражает и расстраивает [забивать и проигрывать], но я ничего не могу с этим поделать. Таков футбол. Это придаст уверенности в следующих матчах, но главное победа. Я не могу стоять здесь и праздновать с поднятыми над головой руками после того, как мы только что проиграли матч», – цитирует Хойлунда The Guardian.

Хойлунд в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». Он забил 5 голов в 14 матчах за манкунианцев. «МЮ» проиграл все матчи, в которых отличился форвард.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает последнее место в группе A после 4 туров.