На фоне скандала со ставками итальянский футбол укрепляется. Клубы серии А все увереннее выступают в еврокубках

Страна в следующем сезоне планирует отправить пятую команду в Лигу чемпионов.

Отпетый мошенник и подающий надежды инсайдер Фабрицио Корона, который грозился утопить в скандалах весь итальянский футбол, взял паузу. По некоторым данным, он на какое-то время угодил в больницу, что вообще-то неудивительно с учетом его давних проблем с депрессией и с психикой в целом. Новых разоблачений от Короны по части увлечения игроков незаконными ставками пока не поступает, а клубы серии А между тем достаточно успешно провели игровой день в Лиге чемпионов.

Приунывший было «Милан» неожиданно обыграл на «Сан-Сиро» «ПСЖ», мощный «Интер» победил в гостях «Зальцбург», а непредсказуемый «Лацио» одолел дома «Фейеноорд». Подвел лишь «Наполи», не сумевший обыграть дома берлинский «Унион» (который до этого проиграл 12 матчей подряд). Однако последнее не должно сильно удивлять, потому что от нынешнего «Наполи», который лихорадит после ухода Лучано Спаллетти, стабильности ждать не стоит. «Интер» уже решил задачу выхода из своей группы, «Лацио» и «Наполи» имеют неплохие шансы сделать это, а «Милан», впервые победивший в своей «группе смерти», может как выйти из группы, так и занять в ней последнее место.

В Лиге Европы «Аталанта» не без труда переиграла дома австрийский «Штурм», а «Рома» позорно проиграла в Чехии местной «Славии». В Лиге конференций «Фиорентина» скромно победила в гостях аутсайдера своей группы — боснийский «Чукарички». По итогам четырех туров в трех европейских турнирах серия А занимает почетное и важное, как мы увидим дальше, второе место в сезоне после немецкой бундеслиги. Речь о коэффициенте УЕФА. У Германии он составляет 10,071 пункта, у Италии — 9,142. Места с третьего по восьмое занимают соответственно Турция, Испания, Бельгия, Англия, Чехия и Франция.

Пусть вас не удивляет этот осенний коктейль из чемпионатов топ-5 и турок с чехами и бельгийцами. Дело в том, что при подсчете коэффициентов по текущему сезону УЕФА учитывал еще и предварительные раунды евротурниров, где погоду по понятным причинам делали вовсе не ведущие чемпионаты. Наверняка к весне первая топ-пятерка займет все ведущие позиции, и вот там-то Италия рассчитывает сохранить свое место в первой двойке.

Фото Reuters

Смотрим, почему это важно для серии А. Дело даже не в престиже, а в том, что со следующего сезона Лига чемпионов меняет свою формулу, при которой на групповом этапе будут выступать 36 команд вместо нынешних 32. И тут у Италии появляется шанс отправить пятую команду в Лигу чемпионов. Это станет возможным, если серия А получит по итогам всего евросезона-2022/23 первый или второй коэффициент среди всех участников, а следовательно, сможет заявить еще одну, пятую команду. Третьим дополнительным участником Лиги чемпионов-2023/24 станет клуб из той страны, которая занимает пятое место в общем рейтинге УЕФА (Италия в любом случае стоит выше). Ну и еще одна путевка достанется чемпиону той страны, которая находится на 11-м месте общего рейтинга.

В прошлом сезоне Италия участвовала во всех трех еврофиналах, при этом один из полуфиналов Лиги чемпионов представлял из себя миланское дерби, а в полуфиналах Лиги Европы выступили «Рома» и «Ювентус». Как будет в этом сезоне, прогнозировать слишком рано, однако пока все в целом неплохо.

В Лиге Европы «Аталанта» уже вышла из группы, у «Ромы» хорошие шансы сделать то же самое. В том же турнире может оказаться и «Милан». В Лиге конференций «Фиорентина» также может добраться до серии плей-офф.

Так что пока взбалмошный Корона продолжает где-то на заднем плане вынашивать свои коварные планы по дальнейшему очернению итальянского футбола, серия А бьется за расширение своих полномочий в Лиге чемпионов. Ну а в самом чемпионате сразу после паузы на матчи сборных нас ждет центральный поединок первого круга — «Ювентус» против «Интера». Но это уже другая история, и о ней мы поговорим ближе к 26 ноября.