Бруну Фернандеш: «МЮ» нужно побеждать в оставшихся двух матчах»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить. Впереди два матча, и мы должны их выиграть. До сегодняшнего вечера нашей целью была победа в последних трех матчах. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно побеждать в оставшихся двух», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

«Копенгаген» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и с 4 очками поднялся на 2-е место в группе А. «Манчестер Юнайтед» идет последним — 3 очка.