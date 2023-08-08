Фанат АЕКа был убит в результате драки фанатов перед матчем Лиги чемпионов против загребского «Динамо»

Накануне матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между АЕК и загребским «Динамо» произошла драка между фанатами.

Как сообщает Gazzeta.gr, 22-летний болельщик греческой команды получил несколько ножевых ранений и погиб в больнице. Он оперативно был госпитализирован машиной скорой помощи, но врачам не удалось спасти его.

На место прибыли правоохранительные органы и подавили инциденты с помощью химикатов. 83 человека были арестованы, а утром их доставят в прокуратуру.

Болельщикам «Динамо» было запрещено приезжать на игру в Грецию, но более 150 фанатов прилетели на матч.