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Лига чемпионов

Сегодня, 14:37

Прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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7 августа в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификационно раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов:

«Слован» (Братислава, Словакия)/ «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);

«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Афины, Греция)/ «Динамо» (Загреб, Хорватия);

«Ракув» (Польша)/ «Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/ «Спартак» (Прага, Чехия);

«Клаксвик» (Фарерские острова)/ «Мольде» (Норвегия) — «Олимпия» (Словения)/ «Галатасарай» (Турция)

Путь представителей лиг:

«Рейнджерс» (Шотландия)/ «Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/ «Штурм» (Австрия);

«Брага» (Португалия)/ «Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/ «Марсель» (Франция).

Первые матчи раунда будут проходить 22-23 августа, ответные состоятся 29-30 августа. Победители своих пар сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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