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Лига чемпионов

Сегодня, 07:03

Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» на матче Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла во вторник, 9 апреля, на стадионе «Эмирейтс» и завершилась ничьей.

По информации Daily Mail, фанаты лондонской команды несколько раз ударили оппонента. Агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать игру из-за бросания пиротехники на поле в матче с «Лацио» (3:1) в 1/8 финала.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Кай Хаверц и&nbsp;Леандро Троссард в&nbsp;матче против &laquo;Баварии&raquo;. «Арсенал» должен проходить эту «Баварию». Но у команды Артеты большие проблемы с кубковыми турнирами

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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