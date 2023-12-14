Форвард «Антверпена» Иленихена стал самым молодым французом, забившим в Лиге чемпионов

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Нападающий «Антверпена» Джордж Иленихена стал самым молодым французом, забившим гол в Лиге чемпионов.
Форвард принес своей команде победу в игре с «Барселоной» (3:2), отличившись на 90+2-й минуте встречи. Футболист сделал это в возрасте 17 лет и 119 дней.
Предыдущий рекорд был установлен за полчаса до гола Иленихены: до этого полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери забил на 58-й минуте игры с дортмундской «Боруссии» (1:1) в возрасте 17 лет и 280 дней.
До этого самым молодым французом, забивавшим в Лиге чемпионов, был Карим Бензема: он установил рекорд в декабре 2005 года в возрасте 17 лет и 352 дней.