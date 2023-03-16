Газзаев: «Холанн и Мбаппе будут бороться за звание лучшего игрока мира. Хвича должен доказать стабильность»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с обозревателем «СЭ» высказался о прогрессе молодых звезд мирового футбола — форварда Эрлина Холланна из «Манчестер Сити», нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

— Еще недавно было противостояние Месси — Роналду, — говорит Газзаев. — А теперь появились форварды совсем другого формата — Мбаппе и Холанн. Между ними и развернется конкуренция за звание лучшего футболиста мира на следующий период.

— А Хвича?

— Хвича очень ярко начал! У Кварацхелии в топ-чемпионате — первый сезон, и нам только предстоит убедиться, что он сможет стабильно играть на таком уровне. Мне очень хочется, чтобы это произошло. А тот же Холанн показывает высочайшее мастерство и забивает в каждом матче, где был он ни играл — в Дортмунде, теперь в «Манчестер Сити». Поэтому пока и говорю о нем и Мбаппе.

В текущем сезоне 22-летний грузинский футболист провел 29 матчей за «Наполи», забил 13 голов и сделал 15 результативных передач.